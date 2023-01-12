Пожаловался губернатору – получай: Кыштыму купили новую машину для соцтакси после обращения во время Прямой линии

Центру купили новенькую Lada Vesta. Фото: минсоц Челябинской области

Водитель комплексного центра соцзащиты Кыштыма Сергей Ваганов, который работает в соцсфере уже 12 год, пожаловался губернатору Челябинской области Алексею Текслеру во время Прямой линии 14 декабря на плохое состояние автотранспорта. Тогда губернатор поручил разобраться.

— В 2022 году для наших комплексных центров в муниципалитетах было приобретено большое количество машин. Я прошу министерство социальных отношений это проверить. Если до Кыштыма работа еще не дошла, то окажите помощь и приобретите новую машину, — цитирует главу региона минсоц Челябинской области.

И вот перед Новым годом центр уже получил новую машину, которая будет использоваться как социальное такси для инвалидов и пожилых людей.

— Это большое событие. Не ожидали, что так быстро он к нам приедет. Теперь поездки для кыштымцев станут более комфортными. Также машина будет использоваться в работе отделения помощи семье и детям, – прокомментировал директор комплексного центра Андрей Карипов.

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