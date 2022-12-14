Прямая линия Алексея Текслера 14 декабря 2022 года. Главное

Прямая линия длилась 3 часа. Фото: правительство Челябинской области

С начала приема заявок на прямую линию поступило 6 с лишним тысяч обращений. Среди популярных тем — выплаты мобилизованным и добровольцам, газификация, медицина, дороги и образование. Собрали главное с прямой линии губернатора Челябинской области.

О мобилизации и СВО

Алексей Текслер сообщил, что в военкомате лежат списки со случайно призванными жителями, чтобы их вернули домой. Жительница Кусинского района, чей муж отправился на спецоперацию, попросила для дочери-семиклассницы ноутбук, чтобы учиться на удаленке: губернатор пообещал купить все необходимое.

Почти каждой семье, в которой мужчины ушли на СВО, выплатили по 50 тысяч рублей и по 20 тысяч на каждого ребенка. Текслер поручил изменить закон в регионе, чтобы родителям мобилизованных не нужна была доверенность на получение денег.

Также волонтерским движениям, которые собирают посылки для солдат, напомнили, что все вопросы и координационные решения можно уточнить у волонтеров «Мы вместе».

Об образовании

Из-за аварии на теплосетях в челябинском садике, который находится на первом этаже многоэтажки, на время отключали отопление. Сейчас вопрос решен, Наталье Котовой поручили проверить подобные ситуации во всех дошкольных учреждениях.

Учителя из Кыштыма пожаловались на низкую зарплату. Муниципалитет должен был довести окладную часть до 70% в этом году, но по заявлению местной главы, это сделают с 1 января 2023.

А жители из поселка Западный переживают, что школы в «Привилегии» и «Вишневой горке» сдадут не вовремя. Губернатор пообещал, что в «Привилегии» школьники пойдут на учебу уже после новогодних каникул.

− В «Вишневой горке» у нас был серьезный разговор с подрядчиком – «Строймеханизацией». Была договоренность, что с 1 сентября будет работать, за месяц должен быть сдан. Нужно постараться строителям, там нет проблем с финансированием, − сообщил Алексей Текслер.

О медицине

В больнице Нязепетровска за 70 лет ни разу не делали капитальный ремонт: все рушится и осыпается, жители в панике. Губернатор заверил, что там к концу 2024 года построят четырехэтажный хирургический корпус.

У жительницы из Челябинска, которая пережила две трепанации черепа, начались приступы эпилепсии. Препарат, который помогает справиться с симптомами, в Россию больше не завозят.

— У нас есть достаточное количество идентичного препарата – другие производители и наименования. У нас в аптечных сетях почти годовой запас. Возьмем на контроль и поможем ей, − сообщила министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

В поселке Запасный не работает медпункт — там нет фельдшера. Как оказалось, во многих ФАПах региона не хватает врачей. Регионального министра здравоохранения попросили составить предложения, как привлекать молодых специалистов на такую работу, потому что в год в регионе ставят по 100 новых фельдшерско-акушерских пункта.

О благоустройстве

Остро встал вопрос о мостах: конструкции в Нязепетровске и Трехгорном требуют ремонта. Губернатору пообещали, что первый будет готов в 25-м году, на что Алексей Текслер попросил закончить работы уже в следующем году. В Уйском районе к 2025 году пообещали построить дорогу от Пласта к Мирному.

В Уйском районе уже несколько лет ждут бассейн: стройка идет несколько лет, а подрядчик трижды менялся. Губернатор пригрозил главе, что в следующем году объект должен быть завершен.

Чурилово ждет сразу несколько обновлений: там расширят аварийный перекресток первой Эльтонской и Линейной, а также продлят до микрорайона трамвайные пути. Там же после строительства второй и третьей Эльтонской благоустроят набережную.

Связать два района попросили и другие жители: хотят соединить Тополинку и Ленинский район. Этот вопрос сейчас на рассмотрении министра транспорта Челябинской области Алексея Нечаева.

О ЖКХ

Сиротам из Челябинска, которые в прошлом году остались без мамы, приходится жить с долгом за квартиру в 800 тысяч рублей и бороться за права на недвижимость. Региональный министр социальных отношений пояснила, что часть долга уже списана до 185 тысяч рублей, и скоро остальная задолженность будет погашена. Вопрос по оформлению наследства также решается.

В Кременкуле жители регулярно замечают скачки напряжения, слабая электросеть, а газификации нет — много энергии требуется на готовку на электроплите и на отопление. Алексей Текслер сообщил, что заключили соглашение с «Газпромом», чтобы уменьшить нагрузку на сети.

Большие проблемы с теплом сразу в нескольких муниципалитетах: в Миассе, Чебаркульском районе, Моховичках, Нагайбакском районе. Губернатор поручил разобраться с догазификацией в каждом случае.

Об экологии

Рыбаки попросили запретить промышленный лов рыбы в Аргазинском водохранилище, и губернатор всеми руками поддержал эту инициативу. А еще сказал, что Челябинск и Копейск обеспечат контейнерами для раздельного сбора мусора, чтобы половину из него отправлять на переработку.

О спорте

Челябинским фигуристам пообещали освободить арену во дворце спорта «Юность». Как только возле «Трактора» построят тренировочный каток, туда переместятся хоккеисты из женской команды.

В завершение прямой линии губернатор пообещал, что выдвинется на второй срок: говорит, что планов до 2024 года не переделать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.