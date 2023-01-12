В Челябинской области пропала 15-летняя девочка с татуировками

В день исчезновения девочка была одета в серую вязанную шапку. Фото: полиция Миасса

В Миассе Челябинской области пропала 15-летняя Маритана Иванова. Она ушла из дома 11 января, с тех пор вестей о подростке никаких нет. В настоящий момент поиск девочки ведут полицейские.

Подростку на вид 16-17 лет. Рост 165 см. Она худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. У девочки есть татуировки: на правой руке имеется рисунок в виде сетки, на левой – ангелочек с автоматом, еще одна имеется на груди в виде узора.

В день исчезновения пропавшая была одета в вязанную шапку серого цвета, черную куртку-пуховик и белые кроссовки. Полицейские просят сообщать информацию о девочке по следующим номерам телефона: 02 (с сотового 102), 8-351-357-80-86 – дежурная часть отдела полиции «Южный».

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