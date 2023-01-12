Челябинские росгвардейцы спасли замерзавшего водителя грузовика

Росгвардейцы помогли с починкой машины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рогвардейцы Челябинской области спасли водителя грузовика, который чуть не замерз на трассе М5. Как пишет издание hornews.com, в транспорте закончилось топливо, а самому мужчине пришлось прятаться в машине от 30-градусного мороза.

— Оказалось, что у автомобиля закончилось топливо, кроме того, имелись технические неисправности. В кабине мужчину согревал автономный источник питания, работающий от аккумулятора, изрядно разряженного, — цитирует издание пресс-службу Росгвардии.

Мужчине помогли старшина полиции Михаил Дрожников и старший сержант полиции Елена Кораблева. Они помогли водителю с ремонтом автомобиля. Мужчине же медицинская помощь не понадобилась.

Будьте осторожнее на дорогах. В Челябинской области 12 и 13 января прогнозируются метели и гололед. В связи с этим региональный Миндотранс переходит на усиленный режим работы.

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