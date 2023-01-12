За 2022 год в Челябинске потратили больше 3 млрд рублей на строительство дорог

Наиболее важным объектом стал Ленинградский мост. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Мэрия Челябинска подвела итоги 2022 года по развитию и строительству новых дорог. Как рассказали изданию «ФедералПресс» в пресс-службе городской администрации, на эти цели потратили больше 3 миллиардов рублей.

— Открылся обновленный Ленинградский мост, построены дороги в новых микрорайонах, отремонтированы десятки магистралей и несколько путепроводов. В Челябинске появилась еще одна благоустроенная пешеходная улица, — объяснили изданию в мэрии.

Кроме того, власти пообещали, что в 2023 году, будут завершены все те объекты, которые были начаты в прошлом году, но все еще не были завершены. Среди таких дорог — магистрали на улицам Бейвеля, Агалакова, Молдавская и Эстонская.

Ранее стало известно, что в Челябинске будет самая протяженная набережная в России. Она расстянется до Заячьего острова. Об этом заявил главный архитектор города Павел Крутолапов на радио «Комсомольская правда-Челябинск».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.