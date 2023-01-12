«Безумный потенциал»: в Челябинске приведут в порядок набережную у «Свободы 2» и преобразят «Заячий остров»

При благоустройстве набережной власти города решили идти от центра к периферии
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске будет самая протяженная набережная в России. Благоустраивая реку Миасс, постепенно доберутся до Заячьего острова. Об этом заявил главный архитектор города Павел Крутолапов на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).
— Заячий остров — действительно уникальная территория, у нее безумный потенциал — с ней интересно поработать любому архитектору. Всем прекрасно известно, что мы начали заниматься рекой в исторической части города. Мы пойдем постепенно и, безусловно, дойдем до Заячьего острова. Но перед этим нам предстоит пройти вдоль «Свободы 2», бассейна «Ариант» — это не менее интересные истории. Идей много, но до него нужно дойти доехать доплыть
Реализация во многом зависит от финансирования.
— Мы проектируем вперед, с проектами проще работать на реализацию. Если говорить про архитектурные решения, в течение 2-3 лет мы подойдем к территории Заячьего острова.
За последние годы набережная реки Миасс в историческом центре значительно преобразилась. Участок за филармонией стал точкой притяжения, правда пока только в теплое время. Недавно горожане пожаловались, что зимой там не работает общепит — даже погреться негде. Зато нет отбоя в гастропарке. Совсем скоро на крыше «Мегаполиса» появятся термы. Накануне стало известно, что приведут в порядок участок вдоль реки между улицами Братьев Кашириных и проспектом Победы. А вот Заячий остров пока не особо располагает к прогулкам.
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