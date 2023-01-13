В Челябинской области усилят меры по профилактике гепатита

Одна из основных мер по недопущению роста заболеваемости — вакцинация Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области усилят меры по профилактике вируса гепатита А. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, решение принято после случаев заражения в кафе Челябинска и Копейска.

— Правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о ситуации и принимаемых мерах по предупреждению распространения заболеваемости населения. Оказать содействие медицинским организациям при проведении иммунизации населения по эпидемиологическим показаниям, — объяснили в ведомстве.

Так, минздраву поручено составить план по вакцинаии от вируса групп риска, общепиту — привить сотрудников и усилить режим дезинфекции, а водоснабжающим организациям — усилить контроль за качеством питьевой воды.

Ранее в Снежинске запретили проведение массовых мероприятий внутри школ. К таким мерам прибегли, чтобы не допустить распространения гриппа и ОРВИ. Об этом рассказал мэр города Андрей Пульников.

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