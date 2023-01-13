Фонд президентских грантов выдаст 81 млн рублей на соцпроекты Челябинской области

Фото: сайт Фонда президентских грантов

Фонд президентских грантов передаст больше 81 миллиона рублей на реализацию социальных проектов Челябинской области. Всего гранты получат больше 60 заявок.

— Челябинская область запросила сумму 118,5 млн рублей. Координационный комитет одобрил сумму 81,16 млн рублей, — указано на сайте фонда президентских грантов.

Наибольший грант получит проект АНО «Звездный дождь», который помогает детям с аутизмом — сумма гранта составит 14,9 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что пять ресторанов и баров из Челябинска станут участниками фестиваля аутентичной уральской кухни. Рестораторы должны представить сет блюд из местных продуктов.

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