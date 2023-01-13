Рестораны из Челябинска станут участниками фестиваля аутентичной уральской кухни

Фестиваль уже идет и закончится 19 января Фото: Иван МАКЕЕВ

Пять ресторанов и баров из Челябинска станут участниками фестиваля аутентичной уральской кухни. Рестораторы должны представить сет блюд из местных продуктов.

— В рамках мероприятия желающие смогут попробовать блюда из специального дегустационного меню в ресторанах-участниках, — объяснили в Центре проектного развития территорий и туризма.

В фестивале поучаствуют рестораны «Популист», «Y Bistro», «Камчатка», а также бары «Моя вина» и «Фортепьяно».

Ранее стало известно, что в челябинском кинотеатре «Знамя» в пятницу, 13 января, состоится закрытая вечеринка, где покажут новый голливудский блокбастер «Аватар: Путь воды».

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