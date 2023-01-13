На горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится всемирный День снега

Фото: Солнечная долина

Всемирный день снега – это ежегодное мероприятие, которое отмечается с 2012 года. В этот день одновременно на всех горнолыжных курортах мира проходят «снежные» мероприятия, направленные на повышение интереса к зимним видам спорта и активному образу жизни.

В 2023 году День снега будет проводиться 15 января. В Челябинской области снежный фестиваль состоится на горнолыжном курорте «Солнечная долина».

День снега состоит из нескольких мероприятий: зимней эстафеты, полосы препятствий для мам, папа и детей. Кроме насыщенной спортивной программы, гостей ждут диджей, аниматоры и ведущий. В перерывах между эстафетами участников ждут увлекательные конкурсы от аниматоров. Также всех гостей мероприятия угостят сладостями и согревающим ароматным чаем. После активной уличной программы все гости приглашаются в детский клуб Федора Конюхова на мастер-класс.

Начало мероприятия в 11:00 на веранде кафе «Тургояк» со стороны склонов. Приглашаются все желающие!