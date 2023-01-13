Ревизоры проверят главную наркологическую больницу в Челябинской области

Проверку запланировали заранее
Фото: Александр ГЛУЗ
Региональная контрольно-счетная палата проверит Челябинскую областную клиническую наркологическую больницу. Аудиторы выяснят, как тратят деньги в медучреждении.
Во время инспекции оценят расходы больницы и зарплаты врачей. Кроме того, обратят внимание на использование земельных участков и государственного имущества, а также выяснят, выполняют ли в больницу госзадание.
— Учреждение участвует в реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Челябинской области» по направлениям совершенствования оказания специализированной медицинской помощи. Объем расходов областного бюджета по данному направлению за период 2022 года составил 229 млн. рублей, — пояснили в пресс-службе КСП.
Там уточнили, что проверку проводят по плану, она была заранее включена в программу работы ревизоров на 2023 год.
Ранее в Челябинской области проверили траты минздрава на борьбу с раком и коронавирусом.
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