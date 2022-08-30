Проверят траты на борьбу с Covid-19: в минздрав Челябинской области пришли с проверкой аудиторы

В КСП обещают проверить расходы на профилактику и устранение последствий коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку в региональном министерстве здравоохранения и его подведомственных организациях. Аудиторы выясняют, как потратили бюджетные деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом.

Во время инспекции оценят траты на покупку лекарств и медицинского оборудования, оплату ремонтных работ, оформление госзакуок.

Как пояснили в пресс-службе КСП, проверка не экстренная, а плановая, она заранее была включена в годовой график.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Челябинской области сейчас стремительно растет. Она уже вернулась к уровню марта 2022 года. Ежедневно обнаруживают более 550 новых случаев инфекции.

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