Госэкспертиза одобрила проект ФОКа по тхэквондо в Челябинске

Так должен будет выглядеть комплекс через 11 месяцев. Иллюстрация: администрация Челябинска

Проект строительства физкультурно-спортивного комплекса по тхэквондо на северо-западе Челябинска получил положительное заключение государственной экспертизы. Данные об этом опубликованы в едином госреестре заключений.

ФОК планируют возвести на участке между улицей Молодогвардейцев, Свердловским и Комсомольским проспектами. Здание должно быть готово уже в ноябре 2023 года.

Для строительства выбрали подрядчика — ООО ПК «СВОД». Компании заплатят за работу 112 млн рублей.

— В здании разместят просторные залы для тренировок и соревнований, инвентарные комнаты, санузлы, душевые, раздевалки и другие необходимые помещения, — прокомментировали в администрации Челябинска.

Площадь комплекса составит 2,2 тыс. квадратных метров. Тренироваться в ФОКЕ каждый день смогут до 330 спортсменов.

Аукцион по выбору строительной компании требовал отменить один из несостоявшихся подрядчиков. В антимонопольной службе заморозили торги, но потом рассмотрели жалобу и признали ее необоснованной.

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