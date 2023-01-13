На берегу озера Увильды в Челябинской области продают бывший пионерлагерь за 96 млн рублей

На продажу выставили землю с объектами недвижимости. Фото: "Авито"

На «Авито» появилось объявление о продаже участка 50.5 тыс. кв.м. и комплекса зданий на озере Увильды. Авторы объявления просят за них 96 млн рублей. Этот участок – бывший пионер лагерь им. Павлика Морозова.

— На участке находятся 14 объектов недвижимости и три сооружения. Участок в собственности. Общая площадь объектов 3,2 тыс. кв.м., они нуждаются в реконструкции, — говорится в объявлении.

Авторы также указывают, что место относится к особо охраняемым территориям, есть артезианская скважина, очистные сооружения (тоже требуют реконструкции). Собственники даже сообщили, что компания HELIOPARK Hotels & Resorts разработала концепцию развития участка под загородный отель.

В Челябинской области довольно много загородных отелей, баз отдыха и ЖК, построенных на местах бывших лагерей. Например, строится клубный поселок на Смолино ЖК «Чайка» на месте бывшего пионерлагеря. На Тургояке на месте бывшего детского оздоровительного лагеря «Космос» строится термальный курорт.

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