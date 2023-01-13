В Челябинской области девушку-подростка задержали при попытке продать наркотики

Жительницу Магнитогорска поймали с поличным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области 17-летнюю девушку задержали при попытке продать наркотики.

Юная жительница Магнитогорска купила более 400 граммов запрещенного вещества и собиралась заработать на перепродаже препарата, но ей помешали полицейские.

Теперь в отношении девушки возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

— Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — уточнили старший помощник СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Горожанке грозит серьезный срок за решеткой — от 15 до 20 лет.

анее полицейские задержали челябинца с 40 упаковками наркотиков, облепленными пластилином. Мужчина пытался проглотить улики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru