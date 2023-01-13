В аэропорту Магнитогорска на четыре часа задержали вылет самолета в Москву

Отправление самолета задержали на четыре часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 13 января, в аэропорту Магнитогорска задержали вылет самолета в Москву. Рейс FV 6294 авиакомпании «Россия» должен был отправиться в 13:10 и приземлиться в воздушной гавани Шереметьево в 13:45. Но в итоге произошла задержка в расписании на четыре часа.

Как сообщили в Уральской транспортной компании, вылет самолета назначен на 17 часов. Сейчас все зарегистрированные на рейс пассажиры находятся в аэропорту. Надзорное ведомство проконтролируют, чтобы их права были соблюдены в полном объеме.

Ранее в Магнитогорске запустили маршрутку, которая ездит от железнодорожного вокзала до аэропорта и обратно. В день совершается восемь поездок.

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