В массовом ДТП с 4 автомобилями в Челябинске пострадал молодой водитель

Авария произошла в час пик. Фото: читатель КП

В Челябинске на улице Новороссийской произошло ДТП с участием четырех автомобилей. К месту аварии съехались машины ГИБДД и скорой помощи. Об этом сообщил читатель КП-Челябинск.

— В сторону Сельмаша от дома №122 на Новороссийской образовалась большая пробка. В районе медцентра ЧТПЗ столкнулись четыре автомобиля, — рассказал читатель КП.

В Госавтоинспекции Челябинска сообщили, что в аварии есть пострадавший – это 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105. Молодой человек уже госпитализирован.

— ВАЗ 2105 перестраивался с правой полосы в левую. В этот момент с прилегающей территории выезжал автомобиль Hyundai Creta. Произошло столкновение, после чего водитель отечественного автомобиля сменил траекторию и совершил столкновение c LADA Priora, а та - с Renault Duster, — прокомментировали в ГИБДД Челябинска.

Накануне на трассе Челябинск-Екатеринбург столкнулись восемь машин. В ДТП пострадал водитель грузовика Volvo – мужчину увезли в больницу.

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