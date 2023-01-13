В закрытом челябинском городе выброшенную елку приняли за труп

Фото: «Озерск каждый день» / ВКонтакте

В Озерске местные жители испугались выброшенной елки. Как пишет издание «ФедералПресс», все из-за того, что дерево упаковали в черный мусорный пакет.

— Озерчане, важная просьба! Не выкидывайте так елки, пожалуйста! Не создавайте лишнюю работу для полиции, — цитирует издание пользователей группы «Озерск каждый день» во ВКонтакте.

Елка действительно упакована так, что сложно сказать, что упаковано в пакет. Некоторые жители даже шутят, что им необходимы доказательства того, что в мешке нет тела.

Кстати, жителям Челябинска порекомендовали выносить ставшие ненужными новогодние елки на мусорные площадки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

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