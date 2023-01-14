В закрытом городе Челябинской области затопило несколько улиц

Фото: пресс-служба администрации Озерска

В Озерске из-за утечки на центральной магистрали водоснабжения затопило несколько центральных улиц. Как рассказали в пресс-службе мэрии, к устранению аварии приступят сегодня утром, 14 января.

— В настоящий момент движение по проспекту от улицы Колыванова до площади Курчатова перекрыто. Завтра с утра будут проводиться раскопки на месте утечки до полного окончания работ, — объяснили в администрации в соцсетях.

Власти также отметили, что несмотря на то, что вчера, 13 января, водоснабжение отключать не стали, утром, 14 января, в районе аварии оно будет остановлено.

Ранее стало известно, что на выходных в Челябинской области ожидаются метели и сильный ветер. Региональный Миндотранс усилит патрулирование на трассах. Спецтехника будет круглосуточно расчищать проезжую часть и обочины от снега.

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