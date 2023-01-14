В Миассе «заминировали» школы и дом культуры

Сообщения о бомбах оказались ложными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Миасс 14 января атаковали телефонные террористы. Они «заминировали» дом культуры «Бригантина» и городские школы. Горожане заметили машины экстренных служб, по тревоге приехавшие к ДК и учебным заведениям.

В региональном полицейском главке корреспонденту КП-Челябинск подтвердили, что поступили звонки об опасных предметах. Сотрудники правоохранительных органов обследовали здания.

— Ничего представляющего опасность не обнаружено, — уточнили в ГУ МВД.

Напомним, в Челябинске накануне эвакуировали сотрудников и посетителей бизнес-центра из-за загоревшегося утеплителя в вентиляции.

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