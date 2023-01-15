Coca-Cola из Ирана появилась на прилавках Челябинска

Фото: hornews.com.

После ухода с российского рынка популярного газированного напитка Coca-Cola на прилавках появилось множество заменителей. Преимуществами санкций воспользовались страны ближнего зарубежья и Челябинские компании. Также покупатели заметили аналоги из Ирана. Об этом пишет сайт hornews.com.

При этом сегодня баночка 0.3 мл. напитка после ухода конкурентов из сетевых магазинов подорожала в три раза и стоит около 90 рублей.

Иран — одна из первых стран, куда отправилась официальная делегация Челябинской области налаживать импортозамещение. В мае 2022 года на переговоры в Тегеран поехал лично губернатор Алексей Текслер. Глава региона даже предложил открыть торговый дом Исламской Республики Иран.

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