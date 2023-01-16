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НовостиЗдоровье16 января 2023 4:32

В Челябинской области 53 человека за день заболели коронавирусом

Заболеваемость в регионе продолжает расти
Елена КОЛЧИНА
За день с больничного выписали 39 перенесших коронавирус южноуральцев

За день с больничного выписали 39 перенесших коронавирус южноуральцев

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 53 новых случая коронавируса — на 4 больше, чем накануне. Среди новых инфицированных трое школьников. Заболеваемость не прекращает расти с окончания новогодних каникул.

По данным регионального министерства здравоохранения к 16 января, Covid-19 болеют 576 южноуральцев. За сутки от коронавируса умер один пациент.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 396 910 жителей Челябинской области.

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