На завод пришел сразу после института: на ЧТПЗ назначили управляющего директора

Евгений Губанов работает на заводе с 2005 года. Фото: ЧТПЗ

Место управляющего директора Челябинского трубопрокатного завода, входящего в состав ТМК, занял Евгений Губанов. Как сообщает пресс-служба завода, мужчина пришел на ЧТПЗ еще в 2005 году после окончания ЮУрГУ.

— Евгений Губанов начинал работу электросварщиком, прошел путь до главного инженера. Под его руководством на ЧТПЗ реализованы проекты, которые существенно повысили эффективность работы, — сообщают в ЧТПЗ.

В 2022 году ЧТПЗ отметил 80-летие. Мы собрали 15 достижений промышленного гиганта. На заводе также показали в рисунках, как дети сотрудников видят предприятие. ЧТПЗ входит в состав Трубной металлургической компании с 2021 года. Сейчас на предприятии трудятся около 5 тысяч человек.

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