Последнее предупреждение: челябинским дорожникам дали день на вывоз снега

Дорожных рабочих поторопили с уборкой улиц
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Челябинске подрядчикам дали один день на уборку снега и наледи, а также на вывоз снежных куч. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.
— Основную сетку улично-дорожной сети должны привести в порядок к 17 января, — уточнил вице-мэр. — Если 17 января будут срывы, будут дополнительно выставлены штрафные санкции.
По словам Андрея Ксензова, только с 1 по 10 января подрядчикам уже выписали 3,1 млн рублей штрафов за невывезенный снег и плохую очистку тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. Для сравнения, за весь декабрь за аналогичные нарушения назначили 6,4 млн рублей штрафов.
— Будем работать так, раз не можем убирать вовремя, — прокомментировала мэр Наталья Котова предупреждение о новых штрафах.
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