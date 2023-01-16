Последнее предупреждение: челябинским дорожникам дали день на вывоз снега

Дорожных рабочих поторопили с уборкой улиц Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске подрядчикам дали один день на уборку снега и наледи, а также на вывоз снежных куч. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

— Основную сетку улично-дорожной сети должны привести в порядок к 17 января, — уточнил вице-мэр. — Если 17 января будут срывы, будут дополнительно выставлены штрафные санкции.

По словам Андрея Ксензова, только с 1 по 10 января подрядчикам уже выписали 3,1 млн рублей штрафов за невывезенный снег и плохую очистку тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. Для сравнения, за весь декабрь за аналогичные нарушения назначили 6,4 млн рублей штрафов.

— Будем работать так, раз не можем убирать вовремя, — прокомментировала мэр Наталья Котова предупреждение о новых штрафах.

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