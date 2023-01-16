В Челябинске продлят улицы Бейвеля, Молдавскую и 2-ю Эльтонскую

Бейвеля соединяет два крупных микрорайона Парковый и Александровский Фото: Ольга ЩАПИНА

189,2 км дорог и свыше 5 млрд рублей: в Челябинской области утвердили список объектов, которые приведут в порядок в этом году по программе «Безопасные качественные дороги» (БКД).

— В числе самых крупных объектов — дорога Кузяшева-Акбашева-Марксист на участке протяженностью 19,6 км, ремонт нескольких участков на автомобильной дороге Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды общей протяженностью 15,4 км, ремонт участка дороги Южноуральск-Магнитогорск протяженностью 15,5 км, — сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

В областном центре продолжается строительство новых участков дорог на трех улицах: Бейвеля (от Салавата Юлаева до Краснопольского пр.), Молдавская (от пр. Победы до 250-летия Челябинска) и 2-я Эльтонская (от Трашутина до берега Первого озера). По многочисленным просьбам жителей отремонтируют мост через реку Миасс возле Першино на улице Северный луч.

Полный список объектов можно посмотреть по ссылке.

Кстати, нацпроект «Безопасные качественные дороги» в Челябинской области реализуется уже шестой год.

— За пять лет по этой программе в регионе отремонтировано более 1000 километров автодорог, — прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

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