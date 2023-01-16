На пешеходной улице в центре Челябинска продаются помещения бывшего магазина Terranova за 160 млн рублей

После того, как съехала Terranova, помещения простаивают. Фото: "Авито".

На Кировке выставили на продажу два этажа торговой площади, где на протяжении девяти лет работал магазин Terranova. Ритейлер ушел из Челябинска еще в 2020 году, с тех пор почти все площади пустуют. Объект площадью помещений 1536,8 кв. м оценили в 160 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». Кстати, в 2016 году за тоже место продавали за 350 млн рублей.

Параллельно собственники ищут для помещений арендаторов, ставка – 669 рублей в месяц за м². Добавим, что с момента ухода Теrranova в 2020 году помещения пустовали, только на первом этаже время от времени появлялись магазинчики или кофе на вынос.

Магазин международной сети эконом-сегмента, судя по всему, не смог пережить пандемию и снижение покупательского спроса. Добавим, что пустующие торговые площади в центре города – тренд последних лет. О чем речь, если топовые места на площади Революции занимают продуктовые сети. А помещение бывшего магазина Л’Этуаль пустует до сих пор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.