В Челябинской области вынесли приговор мужчине, разбившему котом балконное стекло

Житель Магнитогорска выбросил кота с балкона Фото: Александр ГЛУЗ

В Магнитогорске хозяина кота, который вышвырнул питомца с четвертого этажа, признали виновным в жестоком обращении с животным.

Кот получил тяжелые увечья летом прошлого года. 55-летний хозяин, будучи не в духе, схватил домашнего любимца и бросил через балконную дверь с такой силой, что тот разбил своим телом стекло на балконе. Квартира магнитогорца находится на четвертом этаже. Вместе со стеклянными осколками кот рухнул с балкона вниз.

— Приговором суда виновному назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ранее в колонию строгого режима отправили магнитогорца, выбросившего из окна собаку на глазах у маленьких детей.

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