В Челябинске поменяли или упростили названия 25 остановкам общественного транспорта

Фото: региональный Миндотранс

В Челябинске меняют названия 25 остановкам общественного транспорта. Распоряжение об этом опубликовано на сайте городской администрации. Некоторые остановки полностью переименуют, оставшуюся часть ждет упрощение названия.

Так, «Кинотеатр “Аврора”» теперь называется «ТРК “Аврора”», а вместо «Агентство воздушных сообщений» сделали «БЦ “Спиридонов”». Название «Городское ГИБДД» на улице Игуменка сократили до «ГИБДД Города», а «Завод транспортных трансмиссий» на Свердловском проспекте упростили до «Инструментальный завод».

И это не все изменения наименований остановок. Публикуем список:

— «ЦРМ» (ул. Дарвина) меняется на ТК «Маяк»;

— «Плотина» (ул. Худякова) меняется на Пляж «Городской»;

— «Кинотеатр “Урал”» (ул. Воровского) меняется «ТРК “Урал”»;

— Универсам «Казачий» (ул. Братьев Кашириных) меняется на «Ул. Салавата Юлаева;

— Универсам «Казачий» (ул. Братьев Кашириных, 139) меняется на «Детская поликлиника №8 им. Александра Невского»;

— «Юридический техникум» (ул. 50-летия ВЛКСМ) меняется на «Многопрофильный колледж»;

— Магазин «Чиполлино» (ул. 60-летия Октября) меняется на «Школа №141»;

— «Сельхозтехника» (Троицкий тракт) меняется на ТК «Челси»;

— Гостиница «Турист» (ул. Лесопарковая) меняется на «Гостиничный комплекс»;

— Гостиница «Турист» (ул. Худякова) меняется на «ОСШ по футболу»;

— Авторынок (ул. Черкасская) меняется на ТК «Северный»;

— «Челябинский компрессионный завод» (на ул. Первой Пятилетки и Танкистов) меняется «Механнико-технологический техникум»;

— «Универсам» (ул. Мамина) меняется на сквер «Мамин-парк»;

— «Ул. Правдухина» (ул. Горького) меняется на «Детская городская больница №1»;

— «Магазин “Россия”» (ул. Бажова) меняется на «Лицей №120»;

— «Школа» (ул. Самохина) меняется на «Ул. Эльтонская 2-я»; — «Монтажный колледж» (на ул. Первой Пятилетки и Горького) меняется сквер «Монтажный»;

— «Швейная фабрика» (ул. Первой Пятилетки и Марченко) меняется на «Тракторозаводской рынок»;

— «Мясокомбинат» (Копейское шоссе) меняется на «поселок Мясокомбинат»;

— «Трубный институт» (ул. Новороссийская) меняется на «Институт трубной промышленности»;

— «Строительное училище» на ул. Гагарина меняется на «Промышленно-гуманитарный техникум».

Напомним, названия остановок общественного транспорта в Челябинске за последнее время меняют уже не в первый раз. В прошлом году были переименованы 53 остановки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.