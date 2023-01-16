В Челябинске мать выкрала двухмесячного младенца из отделения реанимации

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В разгар новогодних каникул в одной из детских больниц Челябинска случился переполох: из отделения реанимации пропал двухмесячный младенец с двусторонней пневмонией. Ребенок прикреплен к детской поликлинике №8, поэтому в ходе поисков врачи на всякий случай позвонили и туда.

На звонок ответила заведующий кабинетом медико-социальной службы. Он вызвал по адресу проживания ребенка неотложную помощь и полицию, туда же поехали и сотрудники службы МСП поликлиники.

Приехав на место, ребенка обнаружили у матери. Как рассказали в пресс-службе детской поликлиники №8, именно она увезла малыша из отделения реанимации.

— Медсестрам в больнице мама малыша сказала, что пришла покормить его грудным молоком, а как только медицинская сестра вышла в другую палату, мать выбежала с младенцем через запасной выход, — рассказали в медучреждении.

С женщиной провели беседу и уговорили продолжить лечение. После этого малыша вместе с мамой увезли в отделение городской больницы.

В настоящий момент здоровью ребенка ничего не угрожает. Он продолжает поправляться после перенесенной пневмонии.

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