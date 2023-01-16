В Челябинске осудили мужчину, который по неосторожности отравил сына бензином

Из-за смягчающих обстоятельств, наказанием стали обязательные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд Челябинска огласил приговор мужчине, который по неосторожности отравил сына бензином, а через несколько месяцев ударил ножом брата своей супруги. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

— Подсудимый приобрел пластиковую бутылку с бензином, который он использовал для ремонта телефонов. 21 сентября 2021 года подсудимый оставил бутылку с жидкостью в комнате на журнальном столике. Однолетний сын подсудимого, оставшись без присмотра, взял указанную бутылку, открутил крышку и употребил ее содержимое, от чего в короткий промежуток времени наступила его смерть, — объяснили в суде.

Уже после этого, в феврале 2022 года, подсудимый поссорился с братом своей супруги, ударил его ножом в грудь, а также угрожал ему убийством.

— Подсудимый по факту причинения вреда здоровью и высказыванию угрозы убийством в отношении брата своей супруги вину признал. Искренне раскаивался, неоднократно просил прощения у потерпевшего. Потерпевший не настаивал на строгом наказании, — добавили в суде.

Учитывая эти смягчающие обстоятельства, а также то, что мужчина оказывал помощь ребенку, тяжело перживал утрату и сейчас занимается воспитанием ребенка, чья мать скончалась, подсудимому назначили наказание в 460 часов обязательных работ.

Ранее в разгар новогодних каникул в одной из детских больниц Челябинска случился переполох: из отделения реанимации мать украла двухмесячного младенца с двусторонней пневмонией.

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