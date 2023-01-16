Челябинские студенты медколледжа жалуются на холод в общежитии

Из-за похолодания некоторых студентов отправили на дистант Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Студенты Кыштымского филиала Миасского медицинского колледжа жалуются на холод в здании общежития и непосредственно учреждения. Как пишут обучающиеся в социальных сетях, в среднем температура держится ниже 10 градусов.

— Администрация филиала использовать собственные нагревательные приборы запрещает, при этом ремонтных работ по утеплению не проводит, — пишут студенты.

Как ответили в администрации Кыштыма в группе «Алексей Текслер, помоги», котельную здания уже посетили местные сотрудники для проверки. Температура, по итогам проверки, держится в рамках нормы.

— Администрации Кыштымского городского округа подготовлено письмо в адрес директора Миасского медицинского колледжа о необходимости принять меры по нормализации температурного режима в здании.

При этом в региональном минздраве отметили, что в некоторых комнатах, с ветренной стороны здания из-за мороза действительно снизилась температура.

— В связи с этим администрацией колледжа было принято решение организовать учебные занятия в дистанционном формате с 14 января до нормализации температуры в комнатах. Те студенты, которые проживают далеко и не смогли уехать домой, были переселены в тёплые комнаты безветренной стороны здания, — объяснили в министерстве.

Ранее студенты магнитогорского Политехнического колледжа также пожаловались на холод в учебном заведении. По их словам, низкая температура преследует в коридорах, аудиториях и столовой — еда стынет буквально за считанные минуты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.