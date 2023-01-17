В Челябинской области продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ

Больше всего новых случаев выявлено среди школьников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области снова растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Как объяснили в региональном Роспотребнадзоре, прирост есть во всех возрастных групп.

— За прошедшую неделю зарегистрировано 92,23 случая ОРВИ на 10 тысяч населения. Это выше уровня прошлой недели на 48,2%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам населения, — объяснили в Роспотребнадзоре.

Как добавили в ведомстве, в регионе превышен эпидемический порог в 2,3 раза. Наихудшая ситуация по приросту заболеваемости — среди школьников. Случаев заболевания стало на 83 процента больше, чем на прошлой неделе.

Ранее стало известно, что за 16 января в Челябинской области зарегистрировали 53 новых случая коронавируса — на 4 больше, чем за день до этого. Среди новых инфицированных трое школьников. Заболеваемость не прекращает расти с окончания новогодних каникул.

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