В Челябинске иномарка насмерть сбила женщину

Женщина переходила дорогу в неположенном месте Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске женщина погибла под колесами. Смертельное ДТП случилось утром 17 января на улице Лазурной в Металлургическом районе.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 26-летний водитель Renault Laguna сбил 51-летнюю женщину, которая пересекала дорогу. Пешеходного перехода на участке, где случилась авария, нет. Женщина получила тяжелые травмы и погибла на месте происшествия.

Ранее в центре Челябинска иномарка сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Школьницу с места аварии увезли в больницу.

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