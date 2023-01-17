В Челябинской области 52 человека за день заболели коронавирусом

Среди новых инфицированных четверо школьников Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 52 новых случая коронавируса — на один меньше, чем накануне. Впервые с окончания новогодних каникул новых заболевших меньше, чем день назад.

По данным регионального министерства здравоохранения к 17 января, лечиться от Covid-19 продолжают 572 южноуральца. За сутки один пациент умер от коронавируса.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 396 962 жителей Челябинской области.

Заболеваемость гриппом и другими ОРВИ в регионе тем временем продолжает расти. Только за прошлую неделю она подскочила почти на 50%.

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