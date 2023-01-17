В свободное плавание: челябинцам разрешили купаться в бассейне спорткомплекса «Рифей»

Разовое посещение на одного взрослого стоит от 250 рублей, на взрослого и двоих детей — 520 рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спортивный комплекс с бассейном, Центр спортивного пятиборья с тиром и универсальным спортзалом «Рифей» открылся в октябре прошлого года в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Как сообщает сайт «ФедералПресс», с осени прошлого года в бассейне занимались воспитанники спортшколы, а с сегодняшнего дня, 17 января, ванна открылась для всех желающих.

В региональном министерстве физической культуры и спорта сообщили, что сеансы свободного плавания проходят в «Рифее» с 8:00 до 20:45. Разовое посещение на одного взрослого стоит от 250 рублей, на взрослого и двоих детей — 520 рублей. Тренировки для детей в группе до восьми человек на восемь занятий будут стоить 1 600 рублей, аренда дорожки для восьми человек – 2000 рублей.

Ванна бассейна — это шесть дорожек по 25 метров.

«Комсомольская правда-Челябинск» в конце прошлого года подробно рассказала о «начинке» спортивного комплекса. Сегодня здесь занимаются жители Сосновского района (Кременкуля и ближайших поселков), а также челябинцы. До спорткомплекса каждые 15 минут с конечной остановки Чичерина курсируют маршрутные такси №№ 213, 348 (около самой остановки над трассой построен мостовой переход).

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