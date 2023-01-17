В форме нового дизайна: челябинская «Славянка» одержала победу в домашнем матче над «ЧГУ-Атланта»

«Славянка» в Челябинске переиграла «ЧГУ-Атланта» и примерила новую форму в славянском стиле. Фото БК «Славянка»

С начала года челябинская «Славянка» одержала уже третью победу подряд. На прошлой неделе челябинки уверенно переиграли «Вологжанку-Вологда» — 69:35 и 61:46. А вчера 16 января начали очередную домашнюю серию с клубом

«ЧГУ-Атланта» из Чебоксар. В первой игре «Славянка» переиграла соперниц со счетом 75:64.

Лучшим игроком победного матча стала Татьяна Беспалова: 9 очков, 7 подборов, 5 передач и 3 перехвата при коэффициенте полезности 16. Новичок команды Олеся Межевая за 17 минут игрового времени принесла в копилку команды 16 очков. Результативно сыграли Елизавета Голыгина и Валерия Яковлева с 12 и 18 очками соответственно.

— Мы показали хороший баскетбол на обеих сторонах площадки, хорошо перемещали мяч, находились в большинстве ситуаций в нужном месте и в нужное время. Это дало возможности для результативных атак, — прокомментировал итог матча главный тренер БК «Славянка» Захар Чернявский.

Сегодня, 17 января в ДПШ на Алом поле состоится повторная встреча (начало в 19.00, вход свободный).

Первый матч запомнился болельщикам и новой лимитированной формой, в которой «Славянки» вышли на игру. В новой игровой экипировке легко угадываются славянские мотивы, отражающие название команды. Дизайнер формы Марина Вилисова рассказала, что на ней присутствуют славянские символы — Макоши (Богородицы), Гармонии Стихий и энергии Единства. А для каждого болельщика дизайнер подготовила «очелье» — оберег от воздействия темных сил.

А в большом перерыве игроки команд ДЮБЛ «Челбаскета» продемонстрировали коллекцию дизайнерской одежды «ЭТНО ФРЭШ».

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