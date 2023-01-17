Экс-замминистра экологии Челябинской области Виталию Безрукову разрешили общаться с бывшими коллегами

Виталий Безруков. Фото: минэкологии Челябинской области

С бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова сняли судебный запрет на определенные действия. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Калининского райсуда Челябинска.

Виталию Безрукову ранее запретили общаться с бывшими коллегами из министерства и посещать мероприятия минэколоии. Теперь эти ограничения сняли, но бывший чиновник обязан оставаться под подпиской о невыезде.

Напомним, Виталия Безрукова обвиняют в превышении полномочий. По версии следствия, в 2020 году замминистра помог скрыть избыточные промышленные выбросы. Суд над экс-чиновником начался осенью прошлого года. Виталию Безрукову грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Сам он вину отрицает и называет уголовное дело сфабрикованным.

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