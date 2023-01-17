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НовостиОбщество17 января 2023 8:10

Найди себя на фотографии и получи приз от Андрея Барышева

Конкурс стартует 19 января и продлится до 8 марта
Источник:kp.ru
Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

Движение «Соцгород» подготовило для челябинцев необычный конкурс – всем, кто найдет себя на фотографии из уникального архива, где собраны тысячи снимков о работе общественников за десятки лет, получит специальный приз от Андрея Барышева.

Для участия в конкурсе необходимо:

- зайти на сайт движения «Соцгород» в раздел «Фотогалерея»;

- из многочисленных фото выбрать то, где есть вы, и

- отправить на электронную почту socgorod83@mail.ru. В письме необходимо указать свои фамилию и имя, а также год и название мероприятия, на котором вы попали в кадр.

Конкурс стартует 19 января и продлится до 8 марта. Все участники будут отмечены специальными призами. Желаем удачи!

Телефон для связи: 8 952 502-19-52, Олеся Пашанина.