Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с днем рождения региона

Алексей Текслер Фото: пресс-служба губернатора

Со дня создания Челябинской области 17 января исполнилось 89 лет. Губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с этой датой.

— В день рождения Челябинской области желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и взаимопонимания в семьях, мира и благополучия, — заявил Алексей Текслер.

По словам губернатора, в регионе сейчас усиливают производственный и научный потенциал, укрепляют социальную сферу, а также стараются продолжить заложенные в прошлом традиции.

Алексей Текслер подчеркнул, что следующий год будет для Челябинской области юбилейным, но пока не стал рассказывать, связаны ли с грядущей круглой датой какие-либо планы.

Напомним, с 89-летием области южноуральцев с орбиты Земли поздравил участник экспедиции на МКС Дмитрий Петелин. Он назвал себя космонавтом с челябинской закалкой.

Челябинская область была образована 17 января 1934 года из части расформированной Уральской области.

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