«Дорогие земляки»: космонавт Дмитрий Петелин поздравил жителей Челябинской области с борта МКС

Дмитрий Петелин. Фото: Роскосмос

Космонавт Дмитрий Петелин поздравил жителей Челябинской области с 89-летием региона. Видеообращение он записан на борту Международной космической станции.

В ролике Дмитрий Петелин охарактеризовал себя как космонавта с челябинской закалкой, а южноуральцев назвал дорогими земляками.

—Примите самые искренние поздравления с нашим праздником, с днем рождения Челябинской области, — сказал Дмитрий Петелин. — Для каждого из вас Челябинская область — это родина, дорогие сердцу просторы и места, домашний очаг и близкие люди. Именно это объединяет нас, южноуральцев в достижении поставленных высот и прославлении нашей малой родины далеко за ее пределами. В этот день желаю вам крепкого здоровья, успехов в самых смелых начинаниях, семейного благополучия, счастья и мира.

Напомним, Дмитрий Петелин родился в Казахстане, а в Челябинске провел несколько лет, учился в ЮУрГУ. В Челябинской области все еще живут родные космонавта. На орбите Земли Дмитрий Петелин живет с осени прошлого года. Это его первый космический полет.

В ноябре Дмитрий Петелин выходил в открытый космос и провел там более шести часов. Следующие два запланированных выхода в безвоздушное пространство не состоялись из-за проблем с оборудованием.

Челябинская область была образование 17 января 1934 года. В состав региона вошла часть расформированной Уральской области. Границы области в 1934 году — не те же, что есть сейчас. Часть территорий в 1938-1943 годах передали Свердловской и Курганской областям.

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