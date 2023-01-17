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НовостиОбщество17 января 2023 9:59

В Челябинской области полицейские вернули домой ребенка, который тайно поехал в гости к бабушке

Никто из родственников 11-летнегго мальчика не догадывался о путешествии
Елена КОЛЧИНА
Школьник хотел устроить сюрприз близким. Но не подозревал, что сюрпризом станет звонок из полиции

Школьник хотел устроить сюрприз близким. Но не подозревал, что сюрпризом станет звонок из полиции

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области полицейские вернули домой 11-летнего мальчика.

Это случилось еще 10 января, но рассказали о происшествии только сейчас. Под конец школьных каникул юный житель Миасса решил отправиться в гости к бабушке в Челябинск. Бабушку он о своих планах не предупредил. Мать тоже не подозревала, что сын вечером купил билет на электричку до Челябинска и уехал. Женщина хватилась школьника и пыталась дозвониться ему по телефону, вот только гаджет некстати вышел из строя.

На пригородном вокзале Челябинска самостоятельного юного путешественника заметили сотрудники транспортной полиции. Как сообщили в региональном ЛУ МВД на транспорте, разобравшись, что случилось, сотрудники полиции сами позвонили матери беглеца. А потом и передали ей ребенка. Но только после того, как с мальчиком провели воспитательную беседу.

Ранее в Челябинской области спасли заблудившегося во время прогулки по лесу 17-летнего подростка. Юноша провел ночь в чаще и, когда его нашли, неподвижно лежал на земле, заметенный снегом.

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