В Челябинской области полицейские вернули домой ребенка, который тайно поехал в гости к бабушке

Школьник хотел устроить сюрприз близким. Но не подозревал, что сюрпризом станет звонок из полиции Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области полицейские вернули домой 11-летнего мальчика.

Это случилось еще 10 января, но рассказали о происшествии только сейчас. Под конец школьных каникул юный житель Миасса решил отправиться в гости к бабушке в Челябинск. Бабушку он о своих планах не предупредил. Мать тоже не подозревала, что сын вечером купил билет на электричку до Челябинска и уехал. Женщина хватилась школьника и пыталась дозвониться ему по телефону, вот только гаджет некстати вышел из строя.

На пригородном вокзале Челябинска самостоятельного юного путешественника заметили сотрудники транспортной полиции. Как сообщили в региональном ЛУ МВД на транспорте, разобравшись, что случилось, сотрудники полиции сами позвонили матери беглеца. А потом и передали ей ребенка. Но только после того, как с мальчиком провели воспитательную беседу.

Ранее в Челябинской области спасли заблудившегося во время прогулки по лесу 17-летнего подростка. Юноша провел ночь в чаще и, когда его нашли, неподвижно лежал на земле, заметенный снегом.

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