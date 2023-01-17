В Челябинской области в 2023 году собираются построить 1,8 млн квадратных метров жилья

В 2022 году построили на 8% жилья, чем годом раньше Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области в 2023 году планируют построить 1,8 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

По его словам, в 2022 году возвели 1,87 млн квадратных метров жилья — это на 220 тыс. «квадратов» больше, чем планировали. Большая часть площади (около миллиона квадратных метров) приходится не на многоквартирные, а на частные дома.

В 2022 году удалось завершить строительство 9 проблемных домов. В наступившем году собираются достроить еще 14 зданий для обманутых дольщиков.

Алексей Текслер сообщил, что в 2023 году готовятся продолжить реновацию. Старые постройки надеются заменить новыми жилыми домами и социальными объектами на 77 площадках в 14 муниципалитетах.

Напомним, по подсчетам прокуратуры, без жилья в регионе все еще остаются 1,7 тыс. обманутых дольщиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru