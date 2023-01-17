В Челябинской области возбудили дело о халатности после жалоб на холод в студенческом общежитии

Столбик термометра в здании, как сообщили студенты, опустился до отметки в +13 градусов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
После жалоб замерзших студентов Кыштымского филиала Миасского медицинского колледжа возбудили уголовное дело.
Как сообщил старший помощник руководителя регионального СУ Следственного комитета Владимир Шишков, дело расследуют по статье о халатности. Следователи намерены выяснить, кто несет ответственность за холод в колледже и его общежитии, и дать правовую оценку действиям должностных лиц.
Напомним, студенты рассказали о том, что страдают от «невыносимого холода». Они написали коллективное письмо руководству колледжа и пожаловались на ситуацию в соцсетях.
В администрации Кыштыма отправили проверяющих в котельную, которая отапливает колледж. Нарушений там не нашли. Но, по словам будущих медиков, проблема не в холодных батареях, а в окнах, из которых сильно дует.
В региональном министерстве здравоохранения предположили, что помещения выстыли из-за резкого похолодания и штормового ветра в Кыштыме. Студентов перевели на дистанционную учебу до тех пор, пока не установится нормальная температура. Тех, кто не смог уехать, переселили в комнаты с безветренной стороны здания.
По данным министерства образования Челябинской области, к вечеру 16 января температуру в здании отрегулировали, и теперь она соответствует нормам.
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