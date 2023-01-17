Южноуральские фермеры собрались в преддверие всероссийского съезда АККОР

Фермерские хозяйства Челябинской области собирают половину регионального урожая зерна, овощей и картофеля, увеличивают поголовье крупного рогатого скота, активно закупают технику. На заседании фермерского актива в Минсельхозе Челябинской области обсудили итоги работы, задачи и господдержку на предстоящий год.

Открывая совещание, министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, прежде всего, поздравил с юбилеем исполнительного директора Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Челябинской области, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, Почетного гражданина Челябинской области Анну Таскаеву и поблагодарил за огромный вклад в развитие отрасли, фермерского движения, в подготовку специалистов.

Высоких вклад фермерских хозяйств в развитие областного АПК отметил и. о. первого заместителя министра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов. Сегодня в Челябинской области действует 1882 хозяйства фермеров и индивидуальных предпринимателей. За 11 месяцев 2022 года фермерами произведено 3,7 тыс. тонн мяса, 23 тыс. тонн молока. С 2016 года поголовье крупного рогатого скота в К(Ф)Х выросло на 26,5%, поголовье коров - на 9,6 %, это лучший показатель среди других категорий хозяйств. В растениеводстве доля фермерских хозяйств составляет 46%. Они обрабатывают 47% областной пашни, собирают половину областного урожая зерна, овощей и картофеля. Соответственно, закупают много техники: из приобретенных в 2022 году 196 тракторов и 77 комбайнов 118 тракторов и 51 комбайн закупили фермеры.

Министр отметил, что на 2023 год перед отраслью стоят масштабные задачи, сохранятся, а по некоторым направлениям увеличатся объемы господдержки:

- Уже в феврале фермерам будет необходимо предоставить в Минсельхоз документацию, чтобы мы имели возможность уже в апреле довести все основные средства государственной поддержки. Это поможет подготовиться к посевной, провести ее в срок и качественно. В 2023 году грантовая поддержка семейных ферм вырастет в 3 раза до 124 млн рублей, если раньше мы имели возможность поддержать около 3 ферм, то в этом году гранты смогут получить 10 хозяйств. На 400 млн рублей вырастет финансирование программы комплексного развития сельских территорий. Для ее реализации к средствам федерального, областного и местных бюджетов необходимо привлечение частных инвестиций. Фермерские хозяйства уже принимали участие в программе, надеюсь, что они и в этом году поддержат проекты своих территорий по благоустройству, ремонту и строительству социальных объектов.

Актуальна на сегодня цифровизация земель сельхозназначения. Эта работа ведется за счет субсидий, которые областной Минсельхоз направляет муниципалитетам. Для сельхозтоваропроизводителей доступ в систему бесплатный. Чем цифровизация может помочь фермерам в их бизнесе, рассказал заместитель министра сельского хозяйства Евгений Недбайло. В частности, он отметил, что на интерактивной карте ведется учет пашни, посевов по отдельным культурам, мониторинг неиспользуемых земель, можно найти экономически выгодные земли для аренды и т.д. На карте наглядно видно, с чем хозяйство работает и за счет чего может повысить свою эффективность, экономическую прибыль. По всем вопросам, связанным с цифровизацией земель сельхозназначения, фермерам нужно обращаться в администрации районов.

9-10 февраля в Москве пройдет XXXIV съезд АККОР (Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России). Актив фермеров обсудил кандидатуры делегатов съезда и вопросы, которые можно поднять на всероссийском уровне.