Путевки на отдых и релокационный пакет: кому в Челябинске обещают большую зарплату и приятные бонусы

В топе предложений января также вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Самой большой зарплатой января, которую готовы платить работодатели в Челябинске, стала сумма в 85 тыс. рублей инженеру-конструктору. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в рейтинг SuperJob вошли строители, врачи, IT-специалисты.

Помимо зарплаты от 85 тыс. руб. компания обещает повышение квалификации, соцвыплаты, льготные путевки на отдых и в детские лагеря, а также компенсацию затрат на переезд — так называемый «релокационный пакет». На втором месте – вакансия старшего специалиста по взысканию в банк с зарплатой от 65 тыс. рублей. От соискателя ждут среднее специальное или высшее образование и готовность к разъездам. Взамен банк готов давать премии, обучать, предоставить ДМС и скидку на продукты.

Профессия товароведа сектора приемки с зарплатой от 55 тыс. рублей заняла третье место. Претенденту нужно иметь опыт работы от одного года и образование не ниже среднего специального. Работодатель обеспечит бесплатное оформление медицинской книжки, спецодежду, скидки на продукцию компании и развоз на такси.

В рейтинг самых высокооплачиваемых профессий также вошли контролер технического состояния автотранспортных средств с зарплатой до 57 тыс. рублей и территориальный менеджер по развитию жилищного кредитования с зарплатой от 50 тыс. рублей.

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