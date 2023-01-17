В челябинском парке Гагарина неизвестный начал расстреливать собак

Одним из убитых оказался маленький щенок. Фото: vk.com/achnov

В челябинском парке Гагарина зоозащитники нашли тела трех убитых собак. По их словам, неизвестный намеренно выслеживает и отстреливает животных. Причем ему без разницы – взрослая это собака или щенок.

Кроме того, зоозащитники рассказывают, что находили тела застреленных животных и в прошлую зиму. Они не исключают, что это может орудовать душевнобольной человек.

На место происшествия вызвали полицейских. Они осмотрели тела животных и провели опрос свидетелей.

— В отдел полиции «Центральный» поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве вблизи станции Водная мертвых собак. На место выезжали сотрудники полиции, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по городу Челябинску.

В 2021 году в лесу возле троллейбусного депо на улице Лесопарковой нашли тело котенка. Перед смертью над малышом жестоко издевались: на мордочке и задних лапах натянуты презервативы, разбита голова, разорваны внутренние органы. По факту убийства животного возбуждено уголовное дело.

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