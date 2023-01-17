Под Челябинском в лобовую столкнулись две легковушки, есть погибшие

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Сосновском районе во вторник, 17 января, в лобовую столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и ВАЗ «пятнадцатой» модели. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, в аварии погибли два человека.

ДТП произошло около пяти часов вечера на 3 км автодороги Новое Поле – Рощино. По предварительным данным, 49-летний водитель Mitsubishi Lancer не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где был запрещен обгон. В результате его автомобиль столкнулся с ВАЗом «пятнадцатой» модели, за рулем которого находился 45-летний мужчина.

Водитель отечественной легковушки и его 46-летний пассажир скончались на месте аварии. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

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