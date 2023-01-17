В зоне СВО погиб воспитанник челябинского хоккея и игрок фарм-клуба «Трактора»

Александр Подставкин. Фото: Челябинский хоккей I Трактор Челмет БМ / Vk.com

Челябинские болельщики поделились печальной новостью о смерти хоккеиста Александра Подставкина. Он играл за местные клубы.

— 28 декабря в ходе СВО погиб челябинский хоккеист, воспитанник «Мечела» Александр Подставкин. В своей профессиональной карьере он выступал за родную команду в МХЛ-Б, провел девять матчей за «Челмет», а также играл в Смоленске и Чебаркуле, — говорится в посте.

Один из тренеров спортивной школы «Мечела» подтвердил КП- Челябинск, что Александр Подставкин действительно тренировался в этой спортшколе. После ее окончания продолжил уже профессиональную карьеру в Молодежной хоккейной лиге и играл за фарм-клуб "Трактора" "Челмет", а после за другие команды.

Тренер рассказал, что в его родном Металлургическом районе уже обсуждают скорбное известие. По предварительной информации, 30-летний Александр Подставкин решил пойти служить по контракту. Но успел провести в зоне СВО всего пару дней. Их подразделение попало под артобстрел.

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