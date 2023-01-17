В Челябинской области ожидаются морозы до -30 градусов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области ожидается солнечная и прохладная погода. Однако по ночам столбик термометра будет опускаться до -25, -30 °C. Об этом предупреждают синоптики челябинского Гидрометцентра.

В ночь на 18 января температура воздуха в регионе составит -20, -25 °C, в низинах дойдет до -30 °C. Днем станет заметно теплее – столбик термометра покажет -2, -7 °C, на юге будет до -12 °C. Осадков не ожидается, прогнозируются порывы ветра до 12 м/с.

Ночью 19 января температура воздуха составит -16, 21 °C, на юге похолодает до -25 °C. Днем столбик термометра поднимется до -1, -6 °C. На протяжении всех суток осадков не будет, скорость ветра составит 1-6 м/c.

Погода будет такой же в пятницу, 20 января. Единственное отличие – температура воздуха. Ночью столбики термометра покажут -20, -25 °C, днем – 0, -5 °C.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru