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НовостиОбщество17 января 2023 18:06

На челябинском заводе-банкроте Роскосмоса продлили конкурсное производство

Сроки продлены еще на полгода
Андрей МОСКВИЧЕВ
Предприятие «Роскосмоса» банкротится с 2020 года

Предприятие «Роскосмоса» банкротится с 2020 года

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Миасском машиностроительном заводе, который проходит процедуру банкротства, продлили конкурсное производство до лета 2023 года. Об этом стало известно из картотеки арбитражных дел.

— Опубликована информация о принятом судебном акте. Продление конкурсного производства, — указано в документах на сайте суда.

Предприятие Роскосмоса было признано банкротом в июле 2022 года — с тех пор продолжается конкурсное производство. Своим кредиторам завод должен около 2 млрд рублей. Больше половины из этих денег — 1,26 млрд — предоставил предприятию Россельхозбанк.

Ранее почетного гражданина Саткинского района и директора НПО «Зюраткуль» Юрия Китова наградили медалью преподобного Андрея Рублева. Награду ему вручил епископ Златоустовский и Саткинский Викентий.

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